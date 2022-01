Quirinale, Matteo Salvini loda Silvio Berlusconi: “Grande servizio all'Italia”. Poi il siluro alla sinistra

22 gennaio 2022 a

a

a

“Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra”. Matteo Salvini tende la mano al leader di Forza Italia parlando al termine del vertice del centrodestra che si è tenuto via Zoom e che ha visto la rinuncia del numero di Forza Italia alla candidatura per il Quirinale. “Il centrodestra ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra. Scelta decisiva e fondamentale, Silvio Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra” le parole del segretario della Lega. Sostanzialmente simili le dichiarazioni dello stesso Salvini ad Affari Italiani: “Giornata decisiva, per il centrodestra e per l’Italia! Ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti. Ci sono diversi candidati che abbiamo pronti, tutti validi”.

Assoluta contrarietà su Draghi al Quirinale: Meloni detta la linea al vertice del centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.