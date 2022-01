Roberto Fico restaura le leggi del Regno d'Italia

Gianfranco Ferroni 21 gennaio 2022 a

Dicono che «chi restaura è un conservatore»: allora anche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico fa parte degli amanti del bel tempo passato. Nonostante sia uno degli esponenti del movimento caro a Beppe Grillo. Sì, perché tra le «procedure negoziate senza pubblicazione di bando» a Montecitorio hanno affidato a una ditta, tramite appalto, il restauro conservativo della serie dei 'Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (Dplic) del periodo del Regno d'Italia'. Con poco meno di 65 mila euro i vecchi documenti appartenenti all'epoca Savoia saranno oggetto di cure professionali: per fortuna la cosiddetta cancel culture in Italia non ha attecchito. A molti, che Fico promuova la «restaurazione» fa solo un gran piacere.

