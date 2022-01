Un fallimento dopo l'altro, dimettiti e smetti di far danni: Giorgia Meloni massacra Roberto Speranza

19 gennaio 2022 a

“Piano pandemico non aggiornato; cure domiciliari ignorate; sanità al collasso: missione fallita, dimettiti!”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, inchioda il ministro della Salute alle proprie responsabilità nella gestione della pandemia Covid, elencando i principali motivi che dovrebbero portare il rappresentante di Articolo1 a fare un passo indietro e a lasciare la poltrona che occupa sin da quando il presidente del Consiglio era Giuseppe Conte. “Speranza, il ministro ‘immune’ alle sue responsabilità, colleziona un fallimento dopo l'altro. Quanti altri danni deve fare ancora prima di essere rimosso?” le altre parole della numero uno di FdI in un post su Facebook, che riporta anche una foto dello stesso Speranza.

Speranza non si è ancora dimesso, che Paese incredibile

La Meloni, sempre sui social, ha detto la sua anche sulla vicenda di Alessia, che ha perso il bambino dopo essere stata respinta dal pronto soccorso poiché non aveva un tampone negativo: “La testimonianza di Alessia, che ha perso il bimbo che portava in grembo dopo esser stata mandata via dal pronto soccorso, è un pugno nello stomaco. Da mamma non riesco a immaginare il dolore e la rabbia che questa donna stia provando. Una storia assurda sulla quale andremo fino in fondo per accertare ogni responsabilità: lo dobbiamo ad Alessia, a suo marito Enzo e al bimbo che non hanno potuto dare alla luce”.

