Sondaggio La7, effetto Quirinale sul Pd: quanto perde. Ride solo Giorgia Meloni

Mentre i partiti sono impegnati nelle grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica si muovono anche gli equilibri del consenso. Nel consueto sondaggio Swg del Tg di La7 presentato lunedì 17 gennaio nel telegiornale diretto da Enrico Mentana troviamo, ad esempio, un calo vistoso del Pd, ancora prima forza politica del Paese secondo la rilevazione ma che più altri soffre l'"effetto Quirinale".

Il Partito democratico di Enrico Letta perde lo 0,6 per cento negli ultimi sette giorni e si attesta al 21,6 per cento. Un calo forse dovuto alla strategia finora adottata sul Colle, a rimorchio delle decisioni del centrodestra con i dem spiazzati dalla candidatura, peraltro abbastanza prevedibile, di Silvio Berlusconi.

Sempre più vicino FdI. Cresce infatti, seppure di poco, Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna un decimale e sale al 20 per cento. Perde lo 0,2 per cento la Lega di Matteo Salvini: 18,8.

Perde ancora terreno il Movimento 5 Stelle che cede tre decimali e si attesta al 13,7 per cento mentre il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, perde lo 0,4 per cento e scende al 7,4.

L'unione di Azione e +Europa per il momento produce la perdita dello 0,9 per cento. I due simboli uniti valgono il 4.8 per cento. In coda le forze minori, da Sinistra Italiana e i Verdi al 2,6, Italia Viva al 2,4.

