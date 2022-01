Tridico, quasi un milione di euro per carta, penne e matite

Gianfranco Ferroni 18 gennaio 2022 a

L’Inps ha tanti uffici, sparsi in giro per l’Italia. Proprio quando le aziende hanno utilizzato a mani basse lo smart working, l’istituto guidato da Pasquale Tridico ha dato il via a una gara per la «fornitura di cancelleria ad uso ufficio per le esigenze delle strutture centrali e territoriali dell’Inps e connessi servizi aggiuntivi».

L’importo di aggiudicazione è pari a 944.262,30 euro. Per acquistare carta, penne, matite e affini, quando poi si parla di dematerializzazione delle pratiche, si tratta di una bella cifra.



