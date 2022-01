Pensioni, ecco chi può uscire dal lavoro. Le nuove regole per il 2022

05 gennaio 2022 a

Sa allungano i tempi per andare in pensione. Nella legge di bilancio 2022 il governo ha introdotto una norma normativa progressiva sulla previdenza a cui i lavoratori devono far riferimento per i prossimi anni. L'esecutivo di Mario Draghi ha infatti posto fine a quota 100, spiega l'economista Gianni Lepre: - Nel 2022 si potrà andare in pensione con quota 102: 64 anni e 38 anni di contributi. Dal 2023 al 2024 si passerà a quota 104, dal 2025 ritornerà in atto la legge Fornero. Quindi bisogna avere compiuto necessariamente i 67 anni" al netto delle "dovute eccezioni" ad esempio per i lavori usuranti.

Intanto nell'anno appena iniziato parte la stretta contro i furbetti della pensione all'estero da parte dell'INPS. Parliamo dei pensionati italiani che vivono all'estero. "C'è il sospetto fondato che molti di questi siano morti e che i parenti illecitamente continuino a percepire la pensione - spiega Lepri a Italpress - tutto questo costa notevolmente alle casse dello Stato, per cui è stato previsto un collegamento Skype del pensionato con l'ambasciata del paese in cui vive" per verificare che sia ancora in vita e abbia diritto a continuare a prendere l'assegno.

