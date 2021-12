Dipendente pubblico si finge falso cieco per 20 anni, denunciato. Ecco quanto ha percepito dall'Inps

08 dicembre 2021 a

Un dipendente pubblico di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, è stato denunciato a piede libero dalla guardia di finanza per truffa aggravata: secondo l'accusa sarebbe un falso cieco e per circa vent'anni avrebbe percepito indebitamente il contributo dell'Inps per circa 145 mila euro. Da quanto sarebbe emerso nel corso dell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, nel 2001 la commissione medica accertatrice (il cui oculista e responsabile è deceduto nel 2013) avrebbe riconosciuto illegittimamente all'uomo un aggravamento dell'invalidità, consentendogli di percepire importi mensili tra 800 e 1.000 euro, che si andavano a sommare allo stipendio incassato come dipendente pubblico. I militari, in borghese, hanno verificato le abitudini quotidiane dell'uomo che utilizzava i mezzi pubblici per andare al lavoro ma senza ricorrere all'ausilio di mezzi di aiuto o di un accompagnatore; inoltre, negli spostamenti quotidiani, non utilizzando occhiali, attraversava le strade, schivando ostacoli e salendo il marciapiede.

