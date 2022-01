Se Draghi al Quirinale si va a elezioni, cosa dice Cacciari sul Colle

Federica Pascale 18 gennaio 2022 a

“Difficile trovare qualcuno che faccia il Presidente del Consiglio al posto di Draghi”. Lo afferma Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, il talk di approfondimento politico in onda su Rai 3. “Si può dire quel che si vuole, ma Draghi è una persona che rassicura tutti i grandi del mondo. Inutile girarci intorno. Può piacere o non può piacere, ma è inevitabile. Non c’è niente da fare”. E se Draghi è davvero inevitabile, chi potrebbe sostituirlo? “Dovrebbero mettere per forza una persona indicata da Draghi, probabilmente qualcuno che è già nel governo”.

Il filosofo, nel tentativo di offrire un’alternativa, tira fuori Mattarella che però ha già reso noto di non essere disponibile per un altro mandato al Quirinale: “Per il Paese, forse, la cosa migliore sarebbe la minestra riciclata che sarebbe il Mattarella bis. Se andassero tutti a pregarlo, potrebbe cedere”. Certo, ad eccezione di Fratelli d’Italia. “La Meloni è l’unica che non lo farà, perché è l’unica che vorrebbe andare ad elezioni anticipate”.

