Berlusconi andrà alla quarta votazione, la profezia di Scanzi sul Quirinale

Federica Pascale 18 gennaio 2022 a

“L’opzione A resta Silvio Berlusconi” afferma Andrea Scanzi, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, il talk di approfondimento politico in onda su Rai 3. “Salvini, che è tutto fuorché stupido, è giustamente pronto ad un’opzione B che potrebbe essere la Casellati, la Moratti o Casini. Avrebbero più chances” afferma il giornalista, ma “Berlusconi esce dal gioco quando lo decide Berlusconi, non quando lo dice Salvini”.

Scanzi abbonda con i complimenti, stavolta anche per il Cavaliere: “Essendo molto intelligente accetterà il quarto voto, che è l’unico al quale può vincere, soltanto se ha anche solo il 10% di possibilità di vincere. Quindi, secondo me, lui accetterà l’esito del voto in ogni circostanza meno che sia sicuro di perdere. Per me, non è ancora sicuro di perdere”. E la profezia: “Lui andrà alla quarta votazione, poi se si renderà conto che non arriva neanche a 400 voti cambierà idea”.

