Diventa presidente o esce dalla scena. Sallusti: per Berlusconi "una sfida senza ritorno"

“Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato”. Inizia così il comunicato congiunto del centrodestra diramato poche ora fa, nel quale si esplicita la posizione unita della coalizione a favore della candidatura al Quirinale del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Se ne parla in studio a Stasera Italia su Rete 4, durante la puntata di venerdì 14 gennaio. Tra gli ospiti della conduttrice Barbara Palombelli, in collegamento c’è il direttore Alessandro Sallusti.

“Oggi è ufficiale l’appoggio del centrodestra ad un’eventuale candidatura di Silvio Berlusconi che si è preso alcuni giorni di tempo per decidere se affrontare questa sfida o no. Bisogna ultimare i conti e vedere se ce la fa” afferma il direttore di Libero.

“Questa è una sfida senza ritorno per Berlusconi. Una scommessa secca, senza rivincita”. Infatti, secondo Sallusti, qualora il Cavaliere dovesse decidere di candidarsi, i risultati potrebbero essere due: diventare Presidente della Repubblica o uscire dalla scena politica. “E molto probabilmente se non ce la fa, vuol dire che dentro il centrodestra qualcuno l’ha tradito, e quindi probabilmente si va in contro anche a un centrodestra diverso da come l’abbiamo visto finora, in tutti questi anni. È evidente che se qualcuno tradisce, non si può andare avanti e far finta di niente”.

