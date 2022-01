Berlusconi verso il Colle. Lory Del Santo si offre in sposa, ma c'è l'incognita taglia di reggiseno

14 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi al Quirinale? “Sarebbe una carica giusta per lui, è super partes”. La pensa così, ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio1, la showgirl Lory Del Santo. Le domande dei conduttori sono incalzanti. Lei conosce il Cavaliere da tempo: la ha mai invitata a cena? “No, e non ho mai capito il perché. Forse non sono abbastanza 'tettuta', secondo me a lui piacciono le 'tettute', sennò non si spiega. O forse sono troppo intelligente”. In che senso? “Io sono una che fa domande, dice la sua, parla, invece secondo me a lui piacciono donne che mangiano, zitte”. Lo trova affascinante? “E' sempre un bell'uomo, lo ammiro tantissimo ma credo che abbia fatto interventi chirurgici di ogni tipo” ( qui di seguito il video di Un giorno da pecora ). .

Le domande non finiscono qui. E hanno un epilogo inaspettato. Se oggi Berlusconi la invitasse a pranzo ci andrebbe? “Subito, lui ti declama poesie, è in grado di ripeterti un'opera teatrale a memoria. Ad uno così c'è da fargli un monumento”. Lo sposerebbe? “A questo punto della mia vita, per divertimento, assolutamente sì, perché no?

