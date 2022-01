Si doveva fare molto di più, Miozzo tira le orecchie alla scuola

12 gennaio 2022 a

Sulla scuola si poteva fare di più. Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, non usa giri di parole e durante la trasmissione "Agorà" tira le orecchie a chi gestisce il sistema scolastico italiano. "Il Covid ha impattato su un sistema scolastico già molto precario - ha detto Miozzo a Luisella Costamagna - L'anno scorso i prefetti avevano stilato un rapporto molto dettagliato sulle principali criticità. Se avessimo seguito le loro indicazioni ora staremmo molto meglio. Nella scuola è necessario ricostruire il sistema del medico scolastico. Insomma si poteva fare di più".

Poi Miozzo affronta il tema dei numeri Covid. «Solo ieri abbiamo avuto quasi 300 morti, tutti giustamente ricordiamo come una grande tragedia il terremoto dell’Aquila che fece 309 vittime: è evidente che non si tratta di una qualsiasi influenza». A sottolinearlo ad «Agorà» su Rai 3 è Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato tecnico scientifico. «Gli epidemiologi prevedono una ulteriore, importante ascesa dei contagi - ha ricordato Miozzo - per fortuna abbiamo una copertura vaccinale importante e il vaccino si sta confermando uno strumento straordinario, l’unico in grado di fare davvero la differenza rispetto ad un anno fa. Dobbiamo insistere sulle vaccinazioni, soprattutto su quella dei giovani e dei bambini».

