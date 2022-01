Obbligo vaccinale e multa da 100 euro, il governo fa marcia indietro? Il piano sulla stangata ai no vax

07 gennaio 2022 a

a

a

L'obbligo vaccinale per gli over 50 scatterà dal primo febbraio, mentre dal 15 febbraio per lavorare occorrerà presentare il Green Pass rafforzato. Ma il governo dopo la polemica esplosa sulla multa da 100 euro a chi non sarà in regola sarebbe già pronto a fare dietrofront. A lanciare la clamorosa indiscrezione sul piano del governo e i controlli a campione delle Agenzie delle Entrate è stato Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Partito Democratico. "Valuteremo se in sede di conversione parlamentare sarà il caso o meno di presentare emendamenti specifici", dichiara ad Affaritaliani.it.

Obbligo vaccinale agli over 50, sì unanime al decreto in Cdm. La Lega "salva" i parrucchieri. Ecco cosa succede

Nelle ultime ore la polemica è esplosa tra gli esperti Covid, sui social e tra i politici. Roberto Burioni ha definito la sanzione "grottesca". Matteo Bassetti ha tuonato: "Quando l'ho letto non volevo crederci. Sl vaccinato con tre dosi che non si metteva mascherina per fare gli acquisti di Natale 400 euro di multa e per chi non si vaccina e affolla i nostri ospedali 100 euro". Virale è diventato il post dell'infermiera-simbolo del Covid Martina Benedetti, 29 anni e in servizio al Nuovo Ospedale Apuane di Massa: “Scelta assurda, ricadrà su di noi. Non è solo lavoro, è la nostra vita” ha scritto su Facebook.

Obbligo vaccinale immediato: il governo gela i no-vax. Il bluff del 15 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.