Mario Draghi è in fuga sul Colle. E non mette la faccia sull'obbligo vaccinale

Franco Bechis 06 gennaio 2022

Mario Draghi è in fuga verso il Colle e incredibilmente per non turbare quella corsa è desaparecido dopo il decreto approvato in Consiglio dei ministri che stabilisce l'obbligo vaccinale per più di 27 milioni di italiani, quelli che hanno più di 50 anni. Il provvedimento più grave adottato da un paese occidentale durante la pandemia non merita nemmeno l'onore di una spiegazione da parte del capo del governo, che non ha fatto alcuna conferenza stampa la sera del consiglio dei ministri e al momento non l'ha convocata nemmeno il giorno dell'Epifania (da palazzo Chigi ci dicono "non è prevista").

Lavoratori discriminati: Draghi per paura del M5s non toglie soldi ai no-vax con il reddito grillino

Tocca rivalutare perfino Giuseppe Conte che anche nei momenti più critici e davanti ai provvedimenti più discussi almeno ci metteva la faccia. Eppure sono davvero tante le cose di questo decreto che meritano spiegazione. Primo: che obiettivo ha con l'obbligo vaccinale? A quale risultato punta? Secondo: perché ai lavoratori ultracinquantenni che non si vaccinano fa perdere lo stipendio e a chi invece prende il reddito di cittadinanza o la Naspi no? Una volta che si perde lo stipendio si è tutti poveri uguale. E le scuole e gli asili? Li chiude o li fa mettere in dad senza manco finanziare una estensione del congedo parentale o stabilire un obbligo di smart working per i genitori che se li ritrovano improvvisamente a casa? Qui servono spiegazioni. E le deve dare il capo del governo, che non può fuggire solo per l'ambizione di non rovinarsi la corsa verso il Colle...

