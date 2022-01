Scuola, cambia tutto sulla quarantena e sulla dad. Le nuove regole su contagi, casi e vaccinati

05 gennaio 2022 a

a

a

Nuove regole per la quarantena per il mondo della scuola in caso di contagi Covid. Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con test di verifica, ma con due va tutta in didattica a distanza. Alle superiori e alle medie la dad scatterebbe al quarto caso, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza. Inoltre la bozza del Dl Covid prevede che il Commissario per l'Emergenza ha stanziato 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio per l'esecuzione di test rapidi gratis, per il tracciamento dei contagi Covid nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Senza super green pass? Rischi un salasso: ecco la multa nella bozza del decreto

Questi tutti i paletti sui casi a scuola:

- Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

- Nelle scuole primarie 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- Nelle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale 1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 2) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; 3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Incentivare lo smart-working: la resa di Brunetta. Niente stretta per gli stadi, super pass pure per i centri commerciali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.