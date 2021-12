Covid, nessuna stretta di Natale nel Regno Unito. Boris Johnson zittisce i catastrofisti

21 dicembre 2021 a

Boris Johnson cerca di rassicurare gli inglesi dal dilagare della variante Omicron, che sta portando i contagi quasi a quota 100mila ogni giorno. Il primo ministro ha pubblicato un video sui canali social ufficiali di Downing Street e ha annunciato che non ci sarà alcuna stretta contro il Covid durante il weekend di Natale: “Le persone possono portare avanti i loro piani di Natale. Non ci sono abbastanza prove per giustificare delle misure prima di Natale. Non introdurremo ulteriori restrizioni contro il Covid. La situazione rimane estremamente difficile, ma capisco anche che la gente stia aspettando di sapere se i loro piani di Natale, anzi, i vostri piani di Natale, saranno influenzati dal virus. Quello che posso dire stasera è che naturalmente non possiamo escludere ulteriori misure dopo Natale e terremo d’occhio costantemente i dati, faremo tutto il necessario per proteggere la salute pubblica”.

“Non pensiamo - ha ribadito Bojo - che ci siano abbastanza prove per giustificare qualsiasi misura più dura prima di Natale. Continuiamo a monitorare Omicron molto da vicino e se la situazione dovesse peggiorare, saremo pronti ad agire se necessario. Vorrei invitare tutti ad agire con cautela, a continuare a proteggere voi stessi e i vostri cari, soprattutto i più vulnerabili, magari facendo dei tamponi, e ricordatevi di continuare a seguire le linee guida. Omicron continua ad aumentare con una velocità diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima. Le persone dovrebbero indossare le mascherine anche in casa quando ci sono persone a rischio e bisogna far circolare l’aria. Infine - chiude il discorso agli inglesi - fate la terza dose!”. Per ora il Natale degli inglesi è salvo, ma sul futuro, evitato almeno per ora un lockdown, è tutto da capire.

I wanted to confirm that people can go ahead with their Christmas plans.



But we’re keeping a constant eye on the data and can’t rule out any further measures after Christmas.



Please continue to be cautious, follow the guidance and Get Boosted Now: https://t.co/VKGvuQ4lzq pic.twitter.com/506RPwP94h — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2021

