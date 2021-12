Conte abbatte il referendum, ultimo cavallo di battaglia grillino. Sconcerto dei parlamentari: "Non ci credo"

17 dicembre 2021 a

a

a

Continua a cambiare pelle il Movimento 5 stelle sotto la gestione di Giuseppe Conte. Ora, dopo che è stato accettato il finanziamento pubblico con l'adesione alla redistribuzione del 2xmille, per i grillini arriva la sconfessione della democrazia diretta. O meglio, la parziale sconfessione. Ma comunque significativa.

Conte senza un euro dalla politica e dal M5S: "Faccio il leader a mie spese"

In pratica è successo che Conte, in un'intervista alla piattaforma Twitch, abbia mostrato delle perplessità sullo strumento, per lo meno per quanto riguarda alcune tematiche. "Il referendum è uno strumento di democrazia diretta" e questa è al centro del "meccanismo operativo" di M5s, dunque "mi troverete sempre favorevole". ha detto. Su eutanasia e Cannabis "dico, però, che per sua natura il quesito referendario si presta ad un sì o ad un no. E in questi casi significherebbe eliminare solo un frammento di norma e per me non è l’ideale". In questo, ha aggiunto, "la politica è carente" e si dovrebbe alimentare un dibattito "democratico".

"Più la denigrano più cresce". Piazzapulita e il sondaggio sulla Meloni premier: clamoroso

Posizione tutto sommato ragionevole, quella dell'ex premier. E che però cozza clamorosamente con i precedenti dettami grillini. Qualche esempio: i cinquestelle sono stati tra coloro che hanno raccolto le firme per il referendum sull'eutanasia sottoscritto anche dall'ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Mentre Beppe Grillo ha invitato tutti a firmare quello per la legalizzazione delle droghe leggere.

La scelta di Conte, quindi, va in senso opposto alle storiche battaglie del Movimento. E, stando a quanto riferisce Il Corriere della sera, qualcuno l'ha presa molto male: "Non ci posso credere" si sarebbe sfogato un big in chat. Un altro segnale di malcontento verso "Giuseppi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.