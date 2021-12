A Piazzapulita il sondaggio clamoroso su Giorgia Meloni premier: il 48,1% dice sì alla leader di FdI

Giada Oricchio 09 dicembre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni futuro presidente del Consiglio? Gli italiani dicono sì. “Piazzapulita”, l’approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su LA7, giovedì 9 dicembre, si è interrogato sulla fine della “lobby nera”, l’inchiesta di “Fanpage” sui neofascisti che alle cene elettorali di Fratelli d’Italia inneggiano a Hitler e brindavano alle minacce ricevute dal giornalista Paolo Berizzi del quotidiano “La Repubblica”.

Poco prima però la trasmissione ha mandato in onda una battuta della fondatrice di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a un’inviata del programma: “Per me Piazzapulita ha perso credibilità”. Corrado Formigli non si dà pace, vuole capire perché la politica non riesca a liberarsi di presenze così imbarazzanti nel suo partito, perché a distanza di due mesi dall'indagine di Fanpage non abbia preso provvedimenti seri (l'espulsione di alcuni militanti) e mentre mostra due sondaggi di Index research vanno in onda altre interviste per sapere che fine abbia fatto la "lobby nera". "Per chi lavorate? Piazza sporca, contro la destra e contro la patria".

I sondaggi dimostrano che il partito di Giorgia Meloni è in crescita. Il primo di Index Research sulle intenzioni di voto vede il Pd primo partito con il 21,2%, subito dopo Fratelli d’Italia con il 19,3%, staccato di un punto Lega e di tre punti il M5S. Il secondo sul gradimento di Giorgia Meloni premier in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ebbene il risultato è clamoroso: il 48,1% dice sì alla leader di FDI come successore di Mario Draghi a Palazzo Chigi, il 38,3% no e il 13,6% risponde “non so”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.