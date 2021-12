Di Maio, che pugnalata a Conte: "Con lui un rapporto franco, ma Draghi...". Giuseppi rosso di rabbia

16 dicembre 2021 a

a

a

Che i due non si amassero era noto. Ma se non bastassero i retroscena, ci pensa Luigi Di Maio ad aggiungere nuovo sale sui complicatissimi rapporti con l'ex premier Giuseppe Conte.

Nel corso di un'intervista a "Corriere Tv", infatti, il ministro degli Esteri svela le sue preferenze. E tra il suo capo politico - Conte, appunto - e il premier Maro Draghi, non c'è paragone. Con uno, svela Di Maio, ha "un rapporto franco". Con l'altro - cioè con Draghi, ha un "rapporto ottimo".

Capogruppo alla Camera, perché Crippa è la debacle di Conte

Nello specifico, di Conte Di Maio dice: "Tra me e Conte c’è un rapporto franco e onesto, condividiamo lo stesso obiettivo: portare avanti le battaglie dei Cinquestelle per i cittadini, guardando al 20% per puntare ad essere la prima forza della coalizione». Parole tutto sommato freddine e "istituzionali".

Video su questo argomento Salvini e lo smacco a Giorgetti: "Di Maio? Io non ci vado a mangiare la pizza"

Toni assai più entusiasti, invece, per l'attuale inquilino di Palazzo Chigi: "Con il premier Mario Draghi il rapporto è ottimo, siamo in grande sintonia e abbiamo affrontato questo anno di lavoro con coordinazione e sintonia per rafforzare il Paese rispetto alla crisi pandemica e economica. Posso definire il rapporto ottimo". E ancora: "ce la stiamo mettendo tutta - assicura - ogni giorno cerchiamo di fare meglio del giorno precedente. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra".

Come dire: meglio questo governo di quello di prima. E "Giuseppi" starà schiumando di rabbia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.