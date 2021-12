Berlusconi senatore a vita, la profezia di Sgarbi sul Quirinale

12 dicembre 2021 a

a

a

La corsa al Quirinale tiene banco anche nella puntata di Controcorrente andata in onda domenica 12 dicembre su Rate4. Ospite di Veronica Gentili c'è anche Vittorio Sgarbi che ha la sua versione personale sulle voci che vogliono Berlusconi in pole position come candidato unitario del centrodestra nella corsa al Quirinale.

Sul palco di Atreju la Meloni avverte il premier: "Ecco chi sarà il nostro Capo dello Stato"

"La candidatura di Berlusconi è una finzione commovente - ha dichiarato Sgarbi alla Gentili - Mi pare inevitabile che Mario Draghi prenda il suo spazio: perché dovrebbe fare uno spezzone di legislatura per un gruppo di disperati? Il centrodestra dovrebbe assumere l'impegno di far nominare Berlusconi senatore a vita. Di più non potrà ottenere"

