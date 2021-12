Atreju 2021, Giorgia Meloni avverte Draghi: "Ecco chi sarà il nostro Capo dello Stato"

Alberto Di Majo 12 dicembre 2021 a

“Il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota al Quirinale”. Dal palco di Atreju Giorgia Meloni lancia un messaggio agli altri partiti e rilancia: “Dobbiamo difendere la sovranità nazionale”. La presidente di FdI attacca: “Basta con i partiti asserviti alle consorterie straniere, con i governanti che svendono l’Italia”. Poi torna sulla corsa al Colle: “Il Pd sta cercando un capo dello Stato gradito ai francesi, non mi stupisce: in questi anni la sinistra ha favorito la svendita dei nostri asset strategici e delle nostre grandi aziende proprio ai francesi. Noi vogliamo un presidente della Repubblica che piaccia agli italiani”. Poi l’affondo sul segretario Pd Enrico Letta: “è il Rocco Casalino di Macron”. Ne ha anche per il premier Mario Draghi: “Palazzo Chigi è diventato l’ufficio stampa dell’Eliseo”.

