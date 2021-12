L'emergenza non finisce più: l'ammissione di Speranza gela le speranze

07 dicembre 2021 a

a

a

Lo stato d'emergenza potrebbe essere prorogato. Ad ammettere l'esistenza di una riflessione sul punto in seno al governo è il ministro della Salute Roberto Speranza

«Sono discussioni non ancora mature e in seno al Governo. Aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione che è sicuramente in corso poi faremo le nostre valutazioni» ha dichiarato il ministro a margine del Consiglio Salute in corso a Bruxelles, risponendo a una domanda sulla proroga o meno dello stato di emergenza.

Muore di Covid a 47 anni. I vicini: "No vax", ma era vaccinato. Lo scivolone clamoroso su La Stampa

Attualmente lo stato d'emergenza dovrebbe terminare il prossimo 31 dicembre e, teoricamente, non si potrebbe andare oltre il 31 gennaio, visto che la legge vieta ulteriori proroghe oltre i due anni (lo stato d'emergenza cominciò il 1° febbraio 2020). Ma una legge potrebbe modificare il quadro.

"Perché non andrà mai via". Ilaria Capua e il vaccino ai bambini, un'altra pesante verità sul Covid

Speranza ha anche parlato della vaccinazione dei bambini: "La vaccinazione per i bambini in Italia comincerà il 16 dicembre, com’è già stato annunciato dal commissario Figliuolo, e la mia opinione è che le persone devono fidarsi dei nostri pediatri di libera scelta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.