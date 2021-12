Agorà, “basta parlarne”. Francesco Storace e la persecuzione della quarta dose di vaccino

07 dicembre 2021 a

Il nuovo tema dominante riguardo alla gestione della pandemia è quello della possibilità di fare la quarta dose di vaccino in futuro. L’argomento viene trattato anche nella puntata del 7 dicembre di Agorà, programma mattutino di Rai3 condotto da Luisella Costamagna, che oltre a Matteo Bassetti ospita in studio Francesco Storace, vice-direttore de Il Tempo: “Limitiamoci a parlare di terze dosi, non parliamo della quarta. Non sono contrario, se serve si fa, ma ancora dobbiamo convincere le persone a fare la terza. Vorrei evitare - evidenzia Storace - che ci fosse una specie di persecuzione”. “Nel 2022 ci penseremo, credo che una quarta dose arriverà quasi certamente, bisogna solo capire quando” le parole a riguardo di Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova.

