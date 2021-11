Bye bye Pd, gli operai scelgono Lega e FdI. Il report riservato dei sondaggisti gela la sinistra

30 novembre 2021 a

Il paradosso del centrosinistra è sempre più evidente: è visto come fumo degli occhi da operai e casalinghe che scelgono in massa il centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia. Il dato emerge da uno studio commissionato dal Partito democratico a un pool di sondaggisti e presentato in un seminario a porte chiuse organizzato da Gianni Cuperlo al Nazareno.

Secondo Ipsos il Pd è praticamente "rifiutato" dagli operai: "solo il 9,1% sceglie i Dem, contro il 19,8 di FdI e il 30,9 della Lega", riporta Repubblica che elenca i risultati del focus. Fuggite dal Pd anche le casalinghe e la fascia d'età 35-49 anni. L'elettorato dem è composto da anziani e, a sorpresa, dal ritorno dei giovani: il 18,4% dei 18-34enni. Percentuale che sale al 29,1 tra gli ultra 64enni.

Secondo le conclusioni di Luca Comodo di Ipsos, Lorenzo Pregliasco di YouTrend, le docenti universitarie Donatella Campus e Marta Regalia, e il contributo di Federico Fornaro di LeU, il Pd tiene "tra diplomati e laureati, mentre chi ha un titolo di studio inferiore preferisce Lega e Fdi. Tra le categorie professionali, invece, 'vincono' i due estremi: a privilegiare il Nazareno sono studenti (il 39,3 contro il 20,7 della Lega) e pensionati (il 31,9 contro il 18,5 di Fdi e poi la Lega), ma batte tutti pure tra impiegati e insegnanti".

Il focus è finalizzato a prevedere gli spostamenti elettorali e soprattutto la grande incognita dell'affluenza in vista del voto delle Politiche. Secondo una stima di YouTrend ci sarebbero circa 30 collegi in bilico alla Camera e una ventina al Senato ma se l'affluenza rispecchiasse quelle, bassissima, delel scorse amministrative i collegi in bilico alla Camera salirebbero a 45 e a una trentina al Senato.

