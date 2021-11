Il sondaggio di Agorà che premia Mario Draghi sul super green pass: gli italiani sono dalla sua parte

25 novembre 2021 a

a

a

Gli italiani sono dalla parte del super green pass. Sette cittadini su dieci sono favorevoli al certificato verde rafforzato: è quanto emerge da un sondaggio Emg realizzato per Agorà, il programma di Rai3 condotto tutte le mattine da Luisella Costamagna. Alla domanda "Lei condivide la decisione di escludere i non vaccinati da alcune attività come ristoranti e cinema?", il 70% degli intervistati si dice favorevole, il 27% contrario, mentre il 3% preferisce non rispondere.

Rivincita Fdi su Draghi: il green pass non ha funzionato, ennesimo sforzo per salvare qualcosa

Cresce anche la quota di favorevoli al vaccino nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, con il prodotto anti-Covid sviluppato da Pfizer che questa mattina ha ottenuto il via libera. Rispetto ad una settimana fa sale al 51% la quota dei favorevoli alla somministrazione (+2%), scende al 29%, meno di uno su tre degli intervistati, la quota di chi è invece contrario. Addirittura un 20% (+3%) preferisce non rispondere, segno di una grande incertezza sul tema.

Doppio pacco Covid per gli italiani, la rabbia degli imprenditori: stangata e accanimento

Emg ha realizzato un sondaggio sul tema del super green pass anche per conto di Adnkronos ed è emerso che i più propensi alle restrizioni per i non vaccinati sono gli uomini (il 79%) rispetto alle donne (il 62%). Diversificata la risposta anche in base alle classi d'età. Tra i favorevoli al super green pass, il 78% è over 55, il 64% ha tra i 35 e i 54 anni, come pure il 64% è under 35. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, tra i favorevoli al green pass rafforzato il 78% al Centro; il 75% nelle Isole; il 72% al Sud; il 69% al Nordovest e il 60% al Nordest.

Sondaggio EMG per @agorarai: l'opinione degli italiani sul "super Green Pass" pic.twitter.com/1g8S4ahC2z — YouTrend (@you_trend) November 25, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.