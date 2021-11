Stasera Italia, Vittorio Feltri promuove Mario Draghi: ha sistemato l'Italia. Poi accusa i no-vax: stolti e folli

24 novembre 2021 a

a

a

Il giudizio di Vittorio Feltri su Mario Draghi è più che positivo. Il direttore di Libero è ospite di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e spiega tutti i meriti del presidente del Consiglio che ha gestito l’Italia in un momento difficile: “Draghi è una persona molto equilibrata, lo conosco da molti anni, quando stava in Europa e poi passava per Milano mi telefonava e ci vedevamo all’Hotel Principe di Savoia per fare delle chiacchiere, già allora mi era simpatico. Quando è stato nominato presidente del Consiglio non mi sono unito agli applausi, perché io prima le persone le voglio vedere all’opera e poi le giudico, non sapevo come avrebbe agito. Devo riconoscere che il suo atteggiamento e i suoi provvedimenti sono condivisibili, non si può sempre condividere tutto al 100%, per esempio a me del Natale non importa niente, ma a parte il Natale i provvedimenti presi possono non essere perfetti ma sono dettati dalla necessità di correre dietro al Covid”.

Super green pass ingiusto e illiberale per i no-vax. Capezzone denuncia: tornerà il clima di terrore

“Io la storia del green pass, che pure ho, non ho ben capito a cosa serva. Ho fatto tre dosi di vaccino e ho la relativa documentazione, non dovrei avere il problema del green pass. Queste cose - sottolinea Feltri - faccio fatica a capirle. Da quando c’è Draghi c’è stata una sistemazione di massima per il Paese. Tranne quelli che sono ostili al vaccino. Ognuno la pensa come vuole, ma io penso che i vaccini siano l’unico antidoto che può ridurre i rischi al minimo, poi l’immortalità non la garantisce nessuno. Sono innamorato dei vaccini, ne ho fatti di tutti i colori, io se vedo un vaccino lo rincorro e me lo faccio fare, non capisco questo atteggiamento stolto di coloro che lo rifiutano e che hanno paura. Hanno paura di un ago e non del Covid? Mi sembra - chiude l'intervento Feltri - una follia”.

"I provvedimenti di Draghi possono non essere perfetti ma sono dettati dalla necessità"@vfeltri a #StaseraItalia pic.twitter.com/NIMW4dzZ7v — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 24, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.