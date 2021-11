Mario Draghi paterno, saggio e rassicurante. Giulia Cerasoli in estasi a Stasera Italia: menomale che c'è lui

24 novembre 2021 a

“Un Mario Draghi paterno e rassicurante, meno male che c’è lui”. Nella puntata del 24 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite in collegamento Giulia Cerasoli, giornalista che per Chi si occupa di intervistare i politici, letteralmente estasiata dopo la conferenza stampa sul super green pass tenuta dal premier: “Quando ho visto la conferenza stampa ho detto ‘menomale che c’è lui’. Tremo all’idea che non sia più presidente del Consiglio e vada a fare un altro lavoro. È deciso quando c’è bisogno, ha parlato del fatto che altre volte non c’è stata questa compattezza. Ha una capacità di convincimento nei confronti dei partiti, che spesso pongono delle ragioni giuste. Si discute, parla con tutti, ma poi decide. È un periodo difficilissimo, ma se non c’è una persona che decide con capacità razionale e con saggezza, come cittadina - conclude la Cerasoli - mi sento rassicurata, da giornalista dico ‘oddio’ se va a fare un altro lavoro”.

Le parole di Draghi sui vaccini



Giulia Cerasoli: "Draghi ha un atteggiamento saggio, come cittadina mi sento rassicurata"#StaseraItalia pic.twitter.com/H1xsThFFqA — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 24, 2021

