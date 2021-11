Così non si va da nessuna parte, Bertolaso a valanga sul Pnrr

Giorgia Peretti 15 novembre 2021 a

A chi gioisce dell’arrivo dei fondi dall’Europa per la ripresa post Covid, Guido Bertolaso sventola lo spauracchio della burocrazia italiana. Il commissario per l'emergenza in Lombardia ed ex capo della Protezione Civile interviene a “Quarta Repubblica”, lunedì 15 novembre, sul tema del Pnrr annunciando le difficoltà che incontrerà il malloppo europeo nell’organizzazione e nella spartizione delle risorse. “C’è il rischio che questi 220 miliardi di gestirli come abbiamo gestito male la prima epidemia? La garanzia è il nuovo governo?”, chiede il conduttore Nicola Porro. Bertolaso non si tira indietro al paragone: “Abbiamo la fortuna di avere un governo di prima qualità e di primo ordine ma detto questo lo sappiamo tutti: in Italia il problema non sono i soldi. I soldi ci sono ma non riusciamo mai a spenderli perché abbiamo una burocrazia conflittuale che di fatto paralizza tutto".

Poi prosegue critico sull’ipotesi dell’abolizione dello stato di emergenza: “Quando sento parlare di rivedere lo stato di emergenza per il Covid mi viene da ridere. Significa che chi parla non sa di che cosa sta parlando, perché certe situazioni riusciamo ad affrontarle solo quando siamo in emergenza, quando riusciamo a mettere all'angolo questa maledetta burocrazia. Allora qualcosa si riesce a realizzare”. In una condizione di normalità, spiega il medico “questa marea di soldi che arriva con un codice degli appalti che abbiamo di natura bizantina non andiamo da nessuna parte”. “O si modificano quelle che sono le procedure responsabilizzando le persone, da questo punto di vista bisogna dare la capacità di decidere”, aggiunge. Poi conclude con la buia previsione sul Pnrr: “Fino a quando abbiamo questa burocrazia con i rischi dell'abuso d'ufficio e tutte le possibili imputazioni che ti arrivano addosso credo che ci sia, se non la paralisi, una lentezza drammatica che si riverbera anche su questa massa di quattrini che sta arrivando”.

