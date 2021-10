"Uomo d'onore e di valore", Salvini incorona Bertolaso

09 ottobre 2021 a

«Bertolaso uomo d’onore e di valore. Roma e l’Italia hanno bisogno di persone come lui, domenica prossima chi vota Michetti vota per il futuro del Paese». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Bertolaso, infatti, ha dato la sua disponibilità a diventare commissario della Capitale nel caso di vittoria di Michetti. «Se vincerà come mi auguro Enrico Michetti, mi metterò a disposizione per fare il commissario, perché significherebbe lavorare per il mio Paese. Per Roma, la mia città che amo tantissimo. Ovviamente, sempre gratis, come sto facendo adesso in Lombardia. E per Roma - sottolinea - lavorerei giorno e notte e oltre». Così in una nota Guido Bertolaso.

