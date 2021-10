Roma, Gianni Letta è furibondo con Guido Bertolaso dopo il sì ad Enrico Michetti

11 ottobre 2021 a

Guido Bertolaso ha detto sì ad Enrico Michetti, facendo però andare su tutte le furie Gianni Letta. Il candidato sindaco del centrodestra, che nel ballottaggio del 17 e 18 ottobre sfiderà Roberto Gualtieri, ha lanciato la proposta di avere l’ex numero uno della Protezione Civile come commissario per l’emergenza rifiuti, che hanno ormai invaso Roma, e per guidare l’organizzazione dei Giubileo del 2025, come fece già per quello del 2000. “Accetto la proposta di Enrico Michetti che mi vuole commissario per il Giubileo e per l'emergenza rifiuti. Se vince il Pd il rischio è che il commissario sia Arcuri…” la conferma di Bertolaso in un’intervista.

Parole che gli sono però costate qualche problema con Letta. L’ex sottosegretario Presidenza del Consiglio, rivela Dagospia, si è arrabbiato con Bertolaso e viene descritto come furibondo per il fatto che non gli sia arrivata nessuna chiamata prima di accettare la proposta di Michetti. Tra i due non c’è stato alcun contatto precedente al sì al possibile sindaco di Roma, un fatto che ha fatto storcere il naso a Letta.

