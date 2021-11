Dall'anno prossimo governo di centrodestra con la Lega al comando: il segnale di Matteo Salvini sulle elezioni

13 novembre 2021 a

Un messaggio di Matteo Salvini al governo e a tutti gli altri partiti in vista delle elezioni del presidente della Repubblica. Con la salita di Mario Draghi al Quirinale si aprirebbe lo scenario di elezioni anticipate e un segnale in tal senso arriva dal numero uno del Carroccio, che ha parlato in collegamento al seminario ‘Fondi Ue, una sfida per il Sud’ organizzato con Identità e Democrazia a Palermo, presso l’hotel Federico II: “Siamo in un governo un po’ complicato con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ci stiamo perché è un momento di ricostruzione nazionale. Ma dall’anno prossimo nel nostro destino e nel destino del Paese c’è un governo di centrodestra e a guida Lega”.

“Stiamo lavorando per la manovra di bilancio - ha continuato Salvini -. Abbiamo salvato la flat tax a 65 mila euro e stiamo lavorando alla delega fiscale per alzare a 100 mila euro il tetto per partite iva, autonomi e artigiani per una tassazione piatta al 15%. Abbiamo mantenuto l’opzione donna e mezzo miliardo per garantire quota 100. Ho parlato con Draghi della necessità di rivedere il codice degli appalti, di azzerare i tempi della burocrazia, di applicare il modello Genova dove serva”.

Il leader leghista parla più strettamente del caso Palermo: “Sarà una delle città più importanti che andranno al voto l’anno prossimo, vedo che fioccano i candidati del centrodestra. Siccome siamo destinati a vincere, a governare e a riprendere per mano una straordinaria città mal governata da troppi anni, se il centrodestra non si metterà d’accordo saremo noi a proporre, a insistere e a organizzare le primarie in modo tale che siano i cittadini di Palermo a scegliere chi rappresenterà il centrodestra. La città di Palermo ha un sindaco che è uno dei campioni del mondo per inefficienza a risolvere i problemi dei suoi cittadini, dall’immondizia perfino alla sepoltura di chi attende da mesi un degno riposo in un cimitero. Però - conclude l’intervento - si è costituito parte civile contro il razzista il razzista Salvini e vorrebbe riempire Palermo di immigrati”.

