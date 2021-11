Il "segreto" dei sondaggi, cosa tira fuori Renato Mannheimer. Siparietto alcolico a l'Aria che tira

Giorgia Peretti 10 novembre 2021 a

Un siparietto frizzante e dall’alto tasso alcolico si è consumato nel corso della puntata de L’aria che tira, mercoledì 10 novembre. Tra gli ospiti di Myrta Merlino c’è anche Renato Mannheimer, noto sondaggista e presenza ricorrente negli studi di del talk show mattutino di LA 7.

Il tema su cui viene chiamato ad intervenire è la corsa al Colle e il peso dei “peones” nell’elezione del presidente della Repubblica. Durante la presentazione iniziale però la Merlino richiama l’attenzione su un “suppellettile” caro a Mannheimer: la bottiglia trasparente di grappa posta sulla libreria alle spalle del sociologo e accademico.

“Renato Mannheimer è una potenza con o senza grappa. Ma dov’è oggi che non la vedo? Non c’è”, ironizza la conduttrice. “C’è, c’è… la grappa è dietro”, risponde il sondaggista. “Me la sposti allora che non la riesco a vedere, è più importate la grappa”. Mannheimer non se lo fa ripetere due volte, afferra la bottiglia e la mostra a favore di webcam: “Sto attento a non far vedere la marca. Volete che beva un sorsino? No, è presto”.

La Merlino fa notare: “Eh ma ce ne era parecchia di più l’altra volta, oggi è di meno eh”. “Eh ce ne era di più sì, perché l’ho bevuta eh!”, ribatte lui. La padrona di casa se la ride e Mannheimer prosegue: “Io la sera ne bevo sempre un sorsino mi fa molto bene, il giorno no. Però i colleghi della telecamera che sono qui me ne hanno chiesta un po’ eh. “Soprattutto azzecca i sondaggi”, dice la Merlino. “Dopo ve la offro, questa serve a tirare su l’umore ai peones!”, dice un vivace Mannheimer.

