L'Aria Che Tira, "dopo un sorsettino di grappa". Che previsioni fa Mannheimer? Il dettaglio dietro la telecamera scatena la Merlino

Siparietto ad alto tasso alcolemico a “L’Aria Che Tira”, il programma sull’attualità del mattino di LA7. Myrta Merlino è tornata alla guida della sua creatura e come sempre le dà un’impronta precisa: tanta politica, molti temi caldi, le piazze, le difficoltà quotidiane della gente comune intervallate da attimi di leggerezza, da sketch involontari. Come se fosse la vita vera.

E’ successo anche oggi, giovedì 9 settembre. Merlino ospitava il famoso sondaggista Renato Mannheimer che pronostica un “cappotto” favorevole al centrosinistra alle amministrative nelle principali città italiane, salvo poi scherzare con Maria Giovanna Maglie che lo trova troppo ottimista: “In compenso, non ne ho mai azzeccata una nella vita”. Ebbene, verso la fine del collegamento, l’attenzione di Myrta Merlino è caduta su una bottiglia trasparente posta sulla libreria alle spalle del sociologo e accademico: “Ma cos’hai dietro di te? Cos’è quell’ampolla? Una nuova modalità di sondaggio? Vai sulle cose magiche?”.

Tanto è bastato a far partire un divertente quanto involontario sketch. “Quale ampolla?” ha detto Mannheimer e Merlino: “Girati, no, non da quella parte, dall’altra”, “E’ una bottiglia di grappa!” ha risposto orgoglioso e con tono trionfante il sondaggista. Inevitabile la battuta della conduttrice: “Ah così… ammazza…perciò vengono bene i sondaggi!”, “Me l’hanno voltata per via dell’etichetta, per non fare pubblicità, ma io malgrado ieri il medico mi abbia detto che non devo bere, la sera, prima di dormire, mi faccio un sorsettino di grappa e ve lo consiglio a tutti” ha svelato con la tipica voce roca il padre di tutti i sondaggisti, mentre Merlino chiosava: “Ecco il segreto dei sondaggi di Mannheimer!”.

