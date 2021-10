L'Aria Che Tira, "ecco quanto pesa il Green pass" Renato Mannheimer e gli ultimi sondaggi politici

Giada Oricchio 15 ottobre 2021 a

“Per il voto il problema non saranno le proteste, ma…”. Il sondaggista Renato Mannheimer spiega a “L’Aria che Tira”, il programma di LA7, come e se le manifestazioni in atto in tutta Italia contro il green pass, obbligatorio da oggi venerdì 15 ottobre, possono influenzare il voto dei ballottaggi alle amministrative di domenica e lunedì. Il saggista e accademico dà ragione alla conduttrice Myrta Merlino: “E’ vero che tutta questa tensione che si respira, tutta questa gente che si muove e sciopera, incide sulla vita politica e sull’opinione dei cittadini. Cifre alla mano bisogna ricordare che sono un’assoluta minoranza, può esserci da parte di qualche partito la tentazione di sfruttare la minoranza e questo movimento, ma sarebbe una scelta sbagliata perché la netta maggioranza degli italiani vede male le manifestazioni e gli atti di violenza che ci sono stati”.

Mannheimer avverte che strizzare l’occhiolino a questi manifestanti sarebbe un errore: “I partiti stanno isolando questa minoranza anche se non tutti lo fanno chiaramente. Sull’aspetto elettorale però questi comportamenti non influiranno più di tanto. Il problema del voto di domenica sarà l’astensione. Si tratta di un ballottaggio e molti indecisi non voteranno”.

