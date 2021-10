"Via la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini". Il Pd si oppone ad Adria

Pietro De Leo 17 ottobre 2021 a

A volte la cancel culture produce piacevoli paradossi. Come ha raccontato il Gazzettino, accade che ad Adria, paese di 18 mila abitanti in provincia di Rovigo, il Consiglio comunale ha approvato una mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che gli fu assegnata il 22 maggio 1924, dunque circa un secolo fa. A promuovere il provvedimento due liste civiche di maggioranza. Fin qui la cronaca. La sorpresa è che a non aver partecipato al voto è l’unico consigliere Pd, Sandro Spinello.

Figura dalla lunga carriera, già sindaco, già senatore, scuola Pci. Ha dato il suo «non possumus», così come i consiglieri leghisti. La spiegazione alla scelta è ragionata: «Non possiamo arrogarci il diritto di rimuovere la storia. Mussolini ed il fascismo hanno avuto un consenso di massa. Togliere la cittadinanza onoraria significa banalizzare. Non dobbiamo essere noi, antifascisti i fautori di una revisione a rovescio». Parole di alto profilo, segno evidente della “vecchia scuola”. Chissà cosa ne penseranno i dem...

