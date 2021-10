“Draghi come Mussolini”. La follia di Marco Travaglio contro il Premier: fascista come Forza Nuova

16 ottobre 2021 a

Un durissimo editoriale contro Mario Draghi da parte di Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano, noto nostalgico della presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte, non ha mai amato l’ex banchiere centrale europeo e anche nell’articolo apparso sul giornale del 16 ottobre non gli ha risparmiato parole forti, con un discorso che è volto a dire che Draghi si stia comportando da fascista. “Nasce un governo presieduto da un ex banchiere mai votato né indicato da nessuno. E vabbè, sarà un caso. Tutti i partiti, sotto il ricatto quirinalesco 'o appoggiate questo governo o vi sciolgo e andiamo a votare' gli votano la fiducia, tranne uno. E vabbè sarà un caso”, l’incipit di Travaglio.

Che poi va avanti così: “Il governo ha pure tutti i media dalla sua parte, come nessun altro dopo il Duce. E vabbè, sarà un caso. Agli eletti dal popolo vanno ministeri marginali, mentre i miliardi del Pnrr li gestiscono quattro fedelissimi del premier mai eletti, più un generale in alta uniforme per i vaccini. E vabbè, sarà un caso. I Consigli dei ministri sono pure formalità: i ministri timbrano norme scritte altrove e presentate mezz'ora prima - e qui dà addirittura ragione alla Lega e a Matteo Salvini - illeggibili per chiunque non abbia frequentato corsi di lettura veloce".

“Appena un leader osa fargli ombra, come Conte, Salvini o Meloni, viene subito massaggiato da giornali&tv. E vabbè - analizza l’articolo - sarà un caso. Quando Lui attacca i diritti al lavoro e allo sciopero col Green pass, la polizia scorta amorevolmente una banda di fascisti ansiosi di assaltare la Cgil, così è più facile dare del fascio a chiunque contesti il governo ed erigere monumenti equestri al Premier Partigiano. E vabbè, sarà un caso”. Poi Travaglio sferra l’attacco finale con una domanda retorica, che per lui ha una risposta scontata: “Ma, tra un caso e l'altro, siamo proprio sicuri che i fascisti siano solo quelli di Forza Nuova?”.

