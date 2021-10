La denuncia di Matteo Salvini: “La sinistra fa campagna elettorale inseguendo fascisti inesistenti”

16 ottobre 2021 a

La manifestazione dei sindacati e della sinistra a piazza San Giovanni non è andata giù a Matteo Salvini. Il segretario della Lega, in un post su Facebook, ha pubblicato un video della giornata nella Capitale, accusando i presenti di aver infranto il silenzio elettorale: “Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più. Fascismo o comunismo? No. Il vero nemico della Libertà nel 2021, sconfitti i regimi del passato, è il terrorismo islamico”. Salvini ha poi citato una frase di Leonardo Sciascia: “Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi… è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è”.

“Furia nazifascista”. Meloni zittisce la sinistra e ricorda il rastrellamento del ghetto

In giornata il numero uno del Carroccio se l’era già presa con il reddito di cittadinanza: “Una cosa su cui dovremo intervenire l'anno prossimo è il tema del Reddito di Cittadinanza. Ho chiesto di tagliarlo abbondantemente: va dato a chi non può lavorare, a chi è disabile e non ce la fa. Non va dato a chi non vuole lavorare. È una offesa a chi si alza alle 5 di mattina. Tra noi e la sinistra ci sono due visioni diverse”.

