Stasera Italia, Salvini accusa sul green pass: immorale lasciare i lavoratori senza stipendio. E zittisce la sinistra

Il 15 ottobre sarà ricordato nei prossimi mesi come il giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori italiani. La misura, che il Governo ha introdotto per spingere più persone a sottoporsi all’iniezione del vaccino anti-Covid, non piace per nulla a Matteo Salvini. Il leader della Lega è ospite a Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e appare parecchio irritato dalla norma: “Viva i vaccinati, ma questa roba dei no-vax e dei si-vax ha stufato. "Io invito a vaccinarsi ma se qualcuno fa una scelta diversa e magari fa il medico, l’infermiere, il poliziotto o l’operaio, io non lo lascio a casa senza stipendio. È immorale”.

Per rimanere in tema la conduttrice chiede all’ex ministro dell’Interno un suo punto di vista a proposito delle parole dei sindacati sull’ordine che avrebbe dato l’Arma a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non in possesso dal Green pass da questa mezzanotte paragonando l’alloggio al luogo di lavoro: “Se così fosse sarebbe gravissimo. Se qualcuno stasera subisce una rapina chi chiama, i Carabinieri o Topolino? Se mi arriva a casa un carabiniere a salvarmi non gli chiedo il green pass”.

“Quando la sinistra non ha idee - continua Salvini - sul futuro, sulle città, sulla cultura, sulla scuola ritirano fuori il fascismo. Il fascismo, come il comunismo, sono finiti, sconfitti dalla storia. Per l’Italia la priorità è il lavoro. Enrico Letta dice che facciamo vittimismo? È un mese che ci danno dei fascisti, i candidati di centrosinistra dicono votate noi perché Salvini è brutto, ignorante, evasore fiscale…”. Finale sugli equilibri all’interno della coalizione di centrodestra: “Silvio Berlusconi era e rimane un grande. Decideranno gli italiani quando si tornerà a votare chi guiderà il centrodestra”.

