“Manifesta incapacità e spaventosa strategia”. Meloni demolisce la Lamorgese: violenze agevolate, si dimetta

Giorgia Meloni mette Luciana Lamorgese e il Governo con le spalle al muro. La leader di Fratelli d’Italia, carte alla mano, ha pubblicato un video su Facebook in cui si scaglia contro la gestione della manifestazione dei no green pass andata in scena sabato 9 ottobre a Roma: “Apprendiamo dalla stampa che sabato scorso a Roma le autorità hanno ‘permesso’ ai manifestanti ‘di effettuare un percorso dinamico verso i locali della Cgil’. Quindi le violenze non sono solo state permesse, sono state agevolate! Ma vi rendete conto? Mi aspetto che il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la sinistra abbiano la decenza di ammettere i propri errori, di chiedere scusa per aver tentato di gettare sull'opposizione responsabilità che sono esclusivamente e volutamente del Governo, e di far dimettere oggi stesso, per manifesta incapacità quando non per spaventosa strategia, Luciana Lamorgese dal Ministero dell’Interno”.

"Li ha fatti scortare fino alla Cgil", Belpietro sgancia la bomba sulla Lamorgese

“In Aula - ha concluso la Meloni, applaudendo in un altro post sui social le parole di Rita Dalla Chiesa, che si era detta ‘imbarazzata’ dalla titolare del Viminale - la Lamorgese ha dimostrato tutta la sua incapacità. L'Italia non merita un ministro così”.

