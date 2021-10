La Raggi non riesce a essere ex, così continua la campagna elettorale

10 ottobre 2021 a

Uno dei rischi di chi lascia un posto di governo è finire soldato giapponese di se stesso. Combattere, stare in trincea, sparare colpi di cannone quando la guerra è bella che finita. È quello che sta avvenendo a Virginia Raggi. La sua esperienza al Campidoglio è terminata con il primo turno elettorale, e però sul suo profilo Facebook continua a postare testi e grafiche come se la partita sia ancora in corso.

«La lotta alla criminalità, il lavoro e l’attenzione per le periferie e i trasporti sono le mie priorità per la città». Oppure «Addio bancarelle», e giù un elenco di vie. Poi ancora «Autodemolitori. La Corte costituzionale bacchetta la Regione Lazio», evidentemente già nostalgica dei suoi round con Zingaretti.

