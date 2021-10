Cosa confessa Padellaro su Virginia Raggi. Piazzapulita, doccia fredda per Travaglio

08 ottobre 2021 a

Anche qualcuno dei suoi (ex) sponsor più affezionati l'ha scaricata. L'amara sorpresa per Virginia Raggi è arrivata giovedì 7 ottobre nel corso di Piazzapulita, il programma di La7. Ospite di Corrado Formigli c'è Antonio Padellaro del Fatto quotidiano e la domanda del conduttore sulle elezioni a Roma è a bruciapelo: "Questa volta la Raggi l'hai rivotata?" .

Difficile votare Gualtieri, M5s e Pd si insultano sempre

"Questa volta no, io dico sempre la verità", ha risposto Padellaro. "Non l'ho rivotata perché sono rimasto deluso...". Insomma, un colpo per la sindaca uscente che non ha raggiunto neanche il ballottaggio, e ma anche per Marco Travaglio, direttore del Fatto e quantomeno affine alla politica del Movimento 5 Stelle.

Spadafora spara a zero su Conte: ma quale vittoria a Napoli e che figuraccia con la Raggi

Quello che dipinge padellaro è un disastro. "Però mi chiedo, e non riesco a darmi una risposta, forse Calenda ce l'ha, perché ci sia stato questo tracollo in cinque anni, che certamente è dovuto ad una incapacità di direzione da parte della sindaca", argomenta. "Evidentemente, però, c'è anche qualcos'altro che ha concorso a far si che la Raggi, che era partita con il vento nelle vele, con un sostegno straordinario, è poi arrivata a prendere le briciole di quel plebiscito. Stamani mi chiedevo se non fosse il caso che lei, visto che tutti i politici scrivono dei libri, scrivesse un libro anche per dire la sua versione dei fatti. Ma che è successo in questi cinque anni? Non è soltanto il problema della Raggi, è il problema di una intera città, della capitale di questo Paese, che si ritrova in queste condizioni".

In attesa che arrivino le possibile memorie della prima sindaca grillina della città, la Raggi intanto si muove in solitudine e autonomia dopo che neanche uno dei big grillini ha messo la faccia presentandosi a Roma dopo la batosta elettorale.

