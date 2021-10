Green pass obbligatorio anche al Senato, la casta si piega

05 ottobre 2021 a

A partire dal 15 ottobre anche in Senato scatterà l’obbligo del green pass. Una disposizione che coinvolgerà sia i senatori che i dipendenti e riguarderà l’accesso a tutti i locali, a partire dell’Aula. Esattamente come alla Camera. In alternativa si potrà entrare mostrando l’esito negativo di un tampone. Una decisione, specificano, presa "in autodichia", quindi non ci sarà bisogno di ulteriori autorizzazioni. Lo ha stabilito il consiglio di presidenza del Senato.

«In Senato si applicano le stesse regole che valgono per tutti i cittadini. Palazzo Madama oggi si adegua alle disposizioni previste dall’ordinamento generale. Per entrare, infatti, nelle sedi del Senato, sarà necessario esibire il certificato verde o green pass». Lo afferma il senatore questore Antonio De Poli che aggiunge: «Come istituzione abbiamo voluto conformarci alle regole previste per la collettività. Oggi in Consiglio di presidenza abbiamo concordato le modalità di attuazione delle nuove disposizioni che, come sappiamo, entreranno in vigore dal prossimo 15 ottobre».

