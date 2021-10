Elezioni, top e flop tra i candidati vip: pioggia di voti per Feltri, male Pippo Franco e gli ex calciatori

05 ottobre 2021 a

a

a

Alcuni risultati top, altri flop. Si può sintetizzare così l'andamento dei candidati vip alle elezioni amministrative di domenica e lunedì. A Milano, il giornalista Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d'Italia, ha ottenuto 2.268 preferenze. Mentre si è fermato a 135 consensi l'ex ciclista Gianni Bugno, candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala, cioè 'I riformisti lavoriamo per Milano con Sala'.

Crisi M5s. "Non ho visto effetti speciali", la frase di Spadafora che boccia senz'appello Conte

Continuando il viaggio per l'Italia, a Torino, Stefano Righi del duo Righeira, gruppo che ha scritto canzoni celebri negli anni '80 come 'Vamos a la playa' e 'L'estate sta finendo', si è fermato ad 8 voti, ma è stato comunque il più scelto nel Partito comunista. E non è riuscito a entrare in Consiglio comunale neanche l'altro musicista candidato, Max Casacci dei Subsonica, che si è presentato nella lista Torino Domani, a supporto di Stefano Lo Russo. Per lui 539 voti. Ancora, a Bologna, il leader delle 'Sardine' Mattia Santori ha ottenuto 2.586 consensi ed è stato il candidato più votato nelle file del Partito democratico.

Il candidato no-vax alle spalle dei big: Luca Teodori del Movimento 3V arriva quinto

A Roma, una sfilata di nomi famosi, dall'ex miss Italia, Nadia Bengala, che ha racimolato 10 preferenze, all'ex ministro dei Trasporti nel secondo governo Prodi, Alessandro Bianchi, con 62 voti, in corsa nelle liste a sostegno della sindaca uscente Virginia Raggi. Fino a Ubaldo Righetti, giocatore della Roma di Nils Liedholm, che ha collezionato 889 preferenze nel Partito democratico con Roberto Gualtieri. Fra i candidati di Enrico Michetti, nel centrodestra, c'erano anche Pippo Franco e l'ex centrocampista dei giallorossi, Antonio Di Carlo, entrambi inseriti nella civica. Per il comico del Bagaglino 37 preferenze, mentre l'ex calciatore si ferma a 73. Rachele Mussolini, sorellastra di Alessandra, invece, è la più votata in Fratelli d'Italia con 4.435 voti. In Calabria, l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, non entrerà in Consiglio regionale nonostante le 18.235 preferenze raccolte dalla sua lista 'Un'altra Calabria è possibile', fra quelle a sostegno di Luigi de Magistris. Infine, a Camerano, in provincia di Ancona, la madre del campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, Sabrina Piastrellini, è stata eletta nel Consiglio comunale con una civica di centrodestra.

"L'errore di Conte..." Giorgia Meloni, bordata ai grillini sulla Raggi: come li svergogna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.