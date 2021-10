Matteo Salvini zittisce Enrico Letta: "La Lega ha 69 sindaci in più, qualcuno lo avvisi"

05 ottobre 2021 a

Ma quale sconfitta? Matteo Salvini non ci sta e non le manda a dire al leader del Pd Enrico Letta, che gongola dopo il primo turno delle elezioni ma non ha fatto bene tutti i conti.

«L’analisi del dato reale è che rispetto a ieri la Lega oggi ha 69 sindaci in più. Questa è la realtà dei fatti, il primo dato oggettivo, ineccepibile. Qualcuno avvisi Letta che di sconfitte con 69 sindaci in più ne vorrei avere settimanali» dice Salvini durante una conferenza stampa alla Camera.

