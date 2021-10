Amministrative, colpo di scena dalle proiezioni: Gualtieri rischia, Raggi lo agguanta

04 ottobre 2021 a

Colpo di scena dalle prime proiezioni diffuse da La7 su un campione del 4% dei votanti a Roma. Stando a quanto rilevato dai sondaggisti, infatti, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri sarebbero appaiati al secondo posto con una percentuale tra il 21,1 e il 25,1%. Fermo restando il primato del candidato del centrodestra Enrico Michetti, questo vorrebbe dire che il candidato del centrosinistra Gualtieri rischierebbe di restare fuori dal ballottaggio a favore della sindaca uscente. Il campione è ancora troppo risicato per trarre indicazioni definitive, ma si profila un risultato a lungo in bilico, per lo meno per quanto riguarda il secondo posto, quello che dà accesso al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Michetti, l'unico che sarebbe sicuro di approdare al secondo turno.

Quarto, al momento, Carlo Calenda, che sarebbe a una percentuale intorno al 17%.

