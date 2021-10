Comunali a Roma, alle 19 affluenza al 29,5 per cento. Più votanti ai Parioli, meno a Tor Bella Monaca

03 ottobre 2021 a

È stato diffuso il dato dell'affluenza a Roma nelle elezioni comunali 2021 che decideranno chi sarà il nuovo sindaco della Capitale (eventuale ballottaggio 17 e 18 ottobre). È del 29,5% il dato rilevato alle ore 19. Nella precedente tornata alla stessa ora aveva votato il 39% degli elettori, ma il voto si svolgeva in un solo giorno. Finora l’affluenza parziale più alta si registra con il 33,9% nel Municipio II - la zona dei Parioli, Villa Borghese e San Lorenzo - mentre la più bassa nel sesto, che comprende i quartieri popolari di Tor Bella Monaca e Torre Angela, con il 25,1%.

In corsa per la carica di sindaco quattro candidati principali: la sindaca uscente Virginia Raggi del M5s, Enrico Michetti per il centrodestra, Enrico Gualtieri per il centrosinistra e Carlo Calenda.

Nel Lazio su 106 Comuni al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali l'affluenza rilevata dal Viminale alle ore 19 è pari al 39,41 per cento (nel computo non è compresa Roma). Nel 2016, i votanti alle 19 erano il 53,66 per cento, ma si votava in una sola giornata. Sono chiamati alle urne, nelle complessive 3.310 sezioni sparse nelle province della regione, 2 milioni 997 mila 284 aventi diritto.

Nella media nazionale l’affluenza alle elezioni Amministrative alle ore 19 è al 33,18%, secondo quanto rende noto il Viminale quando sono disponibili i dati di tutti i 1.153 Comuni al voto. Nel 2016, l’affluenza era stata alla stessa ora del 45,64%, ma si votava in un giorno solo.

