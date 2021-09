Troppi non vaccinati, serve il buon esempio: Mieli e Gruber contro i parlamentari no-vax

22 settembre 2021 a

Roberto Fico si è mosso in prima persona per l’introduzione dell’obbligo di green pass per la Camera. Il presidente vuole che anche i deputati mostrino la certificazione verde, un’iniziativa accolta con un applauso da Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, ospite nella puntata del 22 settembre di Otto e Mezzo, programma di La7 sotto la conduzione di Lilli Gruber: “È evidente che non si possono fare leggi che obbligano scuole, fabbriche e tutti ad avere il green pass e poi non averlo in Parlamento. So che è una cosa controversa per principio, perché un deputato deve avere il diritto di entrare comunque, ma se è un appestato o ha la rosolia lo fermano e non entrano. Se c’è il vaccino facciamoci il vaccino. Ho sentito che ben il 10% dei parlamentari non è vaccinato, sono tanti, nella Lega, nel Movimento 5 Stelle e anche a sinistra”. Lilli Gruber interviene a gamba tesa: “Dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi laddove non ci siano controindicazioni mediche”.

