Finisce il privilegio degli onorevoli: green pass obbligatorio per accedere alla Camera

Per accedere a Montecitorio sarà necessario il certificato verde. Al Senato la decisione è rinviata a ottobre

Ore contate per il privilegio degli onorevoli, gli unici "lavoratori" ai quali non era stato ancora esteso l'obbligo di green pass per accedere al luogo di lavoro. L’orientamento, infatti, è di introdurre l’obbligo del certificato verde per chiunque acceda alla Camera dei deputati, compresi i parlamentari.

Sarebbero queste le novità predisposte dal collegio dei Questori e illustrate oggi in capigruppo e che dovrebbero essere ratificate dall’ufficio di presidenza. Le nuove misure sulla base di quelle previste dall’ultimo decreto varato dal governo, dunque, saranno applicabili non solo a parlamentari e dipendenti di Montecitorio ma a chiunque acceda al Palazzo, compresi gli esponenti del governo.

Come previsto dalle regole nazionali, anche per poter accedere a Montecitorio sarà valido anche il Green Pass rilasciato a seguito del tampone effettuato. Durante l’illustrazione delle linee guida alla conferenza dei capigruppo, nessun esponente politico si è detto contrario alle misure.

"Il Parlamento è la casa degli italiani e non può che sottostare alle stesse disposizioni che avranno dal 15 ottobre tutti i luoghi di lavoro dove si recano ogni giorno 23 milioni di lavoratori. Le regole devono essere uguali per tutti". Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali.

La domanda ora è su come si comporteranno i vari deputati no vax e no green pass.

Al Senato, invece, la discussione sul tema è stata rinviata a ottobre.

