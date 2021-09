Il green pass è l'inizio di un nuovo futuro da incubo: Freccero a Stasera Italia racconta la paura del grande reset

22 settembre 2021 a

Carlo Freccero ha deciso negli scorsi giorni di aderire alla raccolta di firme per l’abolizione del Green Pass. L’ex direttore di Rai2 è ospite nella puntata del 22 settembre di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e approfondisce le sue parole sul ‘grande disegno e il grande reset che sistemerebbe il mondo dando un altro ordine mondiale con la pandemia’. “Ci sono - spiega Freccero - due mondi in Italia che si contrappongono naturalmente, il mondo dei ragionevoli e giuristi, quello per cui l’emergenza sanitaria è più importante della morte, della malattia, e poi il popolo della Rete, secondo cui dietro l’emergenza c’è dell’altro. Non è un complotto, è un progetto, che mi spaventa. Siamo già in una società del controllo, ci sono mille domande per il contratto di qualsiasi cosa, poi ci sono le carte di credito… Chi teme per il futuro ritiene che il green pass sia l’inizio di una tessera digitale che in qualche modo potrebbe essere instaurata fra poco, il digitale è invasivo, ha portato progressi, ma anche preoccupazioni ed angosce. È un inizio particolarmente angosciante di questo nuovo futuro distopico. È un incubo questo futuro, non è un sogno, è quello che non vorremmo fare. E non si fa altro - conclude Freccero - che mettere in scena questo dilemma che racconto”.

In studio viene letta poi la dichiarazioni di Mario Draghi, che annuncia come nel G20 sia stato deciso di istituire il Global Health and Finance Board. “Questo forum strutturato - ha detto il Premier italiano - migliorerà la cooperazione globale per il governo e il finanziamento delle attività di prevenzione delle pandemie e di preparazione e risposta ad esse. Sosterrà inoltre la collaborazione tra il G20, l'Oms, la Banca Mondiale e altre organizzazioni internazionali”. La Palombelli serve un assist a Freccero, che rincara la dose: “Grazie Draghi, vedi che si va verso un governo mondiale? Vedete che non vaneggio? Mi sono giocato tutta la reputazione e ora Draghi non ha fatto altro che fare eco a tutto quello che ho detto. Vogliamo reagire e far sentire la voce dei sudditi o siamo soltanto gregge?”. La lotta al green pass con la raccolta firme è un punto di partenza? Replica Freccero: “Il green pass è uno strumento di discriminazione. Quello del governo mondiale è un problema molto forte. Mi diranno ‘c’è la malattia’, ma se siete vaccinati perché temete tanto i non vaccinati? È un qualcosa che non capisco. Il green pass si potrebbe benissimo eliminare facendo controlli a campione con i tamponi, con i salivari…”.

Green pass e vaccini, Carlo Freccero esprime la sua opinione a #Staseraitalia pic.twitter.com/X3UwPNec7d — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 22, 2021

