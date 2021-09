Terza dose? Meglio aspettare. La ricetta di Rasi sul vaccino

21 settembre 2021 a

Meglio aspettare per la terza dose di vaccino. Guido Rasi, consulente del Gen. Figliuolo, precisa che la terza dose potrebbe essere non necessaria per alcune categorie di persone. Naturalmente non si tratta degli immunodepressi o del personale sanitario. "Per la terza dose meglio aspettare - ha detto Rasi nel corso della trasmissione Agorà in onda su Rai3 condotta da Luisella Costamagna - A parte alcune categorie per cui è stata già prevista, ci sono intere classi di età che potrebbero non aver bisogno della terza dose".

Nel corso della trasmissione, si è affrontato anche il discorso del vaccino per i bambini. I più piccoli devono essere vaccinati «innanzitutto per loro stessi perché cominciano a esserci casi preoccupanti», perché c’è «una fascia molto vulnerabile che va dai 3 agli 11 anni. Che è normale, è l’età in cui hanno bisogno di fare esperienza immunitaria, ma l’esperienza del Covid potrebbe essere molto dannosa». Lo ha detto Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, ad Agorà su Rai 3.

Via il green pass a chi si tampona, Rasi lancia l'allarme contagi

Rasi ha parlato anche di green pass. Il decreto del governo con l’estensione del green pass «secondo me potrebbe scongiurare l’obbligo vaccinale - ha detto Rasi - Entro il 15 ottobre vedremo gli effetti reali delle aperture e dell’uso del green pass. Se il 15 ottobre si avranno numeri bassi negli ospedali, si potrà continuare così. Anche se magari si potrà forzare su alcune categorie...io sono un po' perplesso sulle forze dell’ordine e sui militari che non sono ancora vaccinati. Non posso pensare a un poliziotto che va a salvare qualcuno e poi lo infetta, su questo c’è ancora un piccolo margine. A quel punto comunque potremo evitare l’obbligo».

